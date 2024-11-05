Форум Via Carpatia стане майданчиком для безпекових дискусій, збере європейських політиків, інтелектуалів і привезе до столиці театральну прем’єру — "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створену у співпраці українських і польських театральних митців.

Сьомий міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia 2024 цього року вперше відбудеться у Києві. 11-13 листопада у столиці зустрінуться українські та закордонні інтелектуали, науковці, громадські, політичні діячі, волонтери, митці, освітяни. Впродовж трьох днів триватимуть змістовні розмови на теми культури, оборони, енергетики, та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.

Особливими подіями Форуму 11-13 листопада стануть:

Міжнародна конференція з фокусом на роль Карпат як культурного шелтера та осмисленням феномену культурного розвитку й громадянської спільнодії часів брутальної війни.

Відео дня

"Українсько-польська зустріч", ініційована співголовами депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Миколою Княжицьким та Артемом Ковальовим, а також головою польсько-української парламентської групи Марціном Босацьким.

"Контекст: війна" - літературно-мистецька зустріч військових письменників.

Ексклюзив для столиці - прем’єра вистави "Дзяди". Твір Адама Міцкевича у постановці Івано-Франківського драмтеатру та польської режисерки Майї Клечевської.

Завершиться міжнародний форум церемонією вручення щорічної Премії за гуманістичне служіння імені Станіслава Вінценза.

Заходи Форуму Via Carpatia 2024 традиційно наживо транслюватиме телеканал "Еспресо".

Дискусійні панелі конференції покаже польський телеканал TVP World.

Літературно-мистецька зустріч "Контекст: війна". Учасниками стануть українські військові письменники: Олена Мокренчук, Сергій Пантюк, Володимир Скоростецький, Віталій Запека, Богдан Назаренко, Роман Дронюк, Андрій Гуменюк, Рустам Дмитрук, Олена Лотоцька, Сергій Дзюба, Олександр Продан, Мирослав Откович, Володимир Коротя, Валерій Пальчик, Олег Бородай, Андрій Карпенко, Леонід Матюхін, Руслан Леськів.Мета заходу - осмислення воєнної реальності через досвід поколінь українських митців. Сучасні автори поєднують творчість із військовою службою, це робить їхній досвід унікальним.

Програма передбачає літературну міні-резиденцію, дводенні публічні літературні читання, спеціальну дитячу програму та традиційне для Via Carpatia вручення премії імені видатного друга України, польського філософа і літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів".

Прем'єра вистави "Дзяди" за поемою Адама Міцкевича. Інсценізацію твору створила команда Івано-Франківського національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка під керівництвом лауреата Шевченківської премії, театрального режисера та актора кіно, директора-художнього керівника театру Ростислава Держипільського у копродукції з Краківським театром імені Юліуша Словацького та режисеркою Майєю Клечевською. Виставу визнали головною театральною подією 2023 року у Польщі. Постановка увійшла до шорт-листа в номінації "За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм" Фестивалю-Премії "ГРА"-2024. Як наголошують творці "Дзядів", вистава пояснює антигуманну суть Росії крізь століття, закликає і українців, і європейців загалом не покладати рук у боротьбі за свободу та не ховатися від війни.

Форум Via Carpatia 2024 відбувається за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Літературно-мистецьку зустріч "Контекст: війна" підтримав Український інститут книги. При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією УІК та МФВ.

Для участі у Форумі просимо зареєструватися.

Локації та повна програма Форуму буде повідомлена окремим листом зареєстрованим учасникам та представникам медіа.

Форма для акредитації медіа: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey7I5_ebrr3xsoFhlXFIhvsDOZc7kZYZAM7ilNC4E_HCnRIg/viewform

Реєстраційна форма для учасників форуму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVz9W_gZlYE9iMkFFHOsfKKkX2i8i0MNDePqnwEQ_9DnuskQ/viewform

За підтримки:

Міжнародного фонду "Відродження"

Українського інституту книги

TVP World

Еспресо

Інформаційні партнери:

Генеральні телепартнери – канал "Еспресо", TVP World

Генеральний радіопартнер - ФМ Галичина

Медіапартнери - Суспільне, Радіо Культура, Sestry.eu, Високий Замок

Організатори та партнери:

Всеукраїнський демократичний форум

ГО "Верховина — квітка Карпат"

Івано-Франківський національний драмтеатр

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції гідності

Посольство Республіки Польща у Києві

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка (Дім Франка)

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука

Національна бібліотека України для дітей

ГО "Альянс розвитку"

Агенція стійкості культури

Проморолики Форуму:

https://www.youtube.com/watch?v=CsxAXvmZBDY

https://www.facebook.com/share/v/HjzyZxEPBxEsWRhi/

Додаткова інформація:

+38 067 960 31 01

galaguzo@ukr.net

Галина Гузьо, комунікаційна менеджерка

Форуму Via Carpatia

+38 067 740 70 69

tyvinmedia@gmail.com

Зоряна Тивін, медіакоординаторка

Форуму Via Carpatia