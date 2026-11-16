Росія готує новий удар по енергетиці України, – Ігнат

Ворожі літаки можуть за пів дня передислокуватися та готуватися до атаки.

Російські окупанти планують наступний удар по енергетичній інфраструктурі України – Сили безпеки та оборони готуються та очікують підтримки від партнерів.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Його, зокрема, попросили прокоментувати заяви деяких експертів про те, що через загрозу українських безпілотників Росія вперше повністю відтягнула свої стратегічні бомбардувальники якомога далі від українського кордону. У цьому контексті військового попросили відповісти, чи "списує з рахунків" ворог ці літаки.

"Поки є бомби, поки є ракети, що летять далеко… - Х-101, які застосовують, - звісно, що ніхто їх списувати не буде. І далеко не вперше вони їх передислоковують "від гріха подалі"… Що це дасть? Ну, уникнути якихось халеп, якихось несподіваних варіантів для своєї авіації. Щоб не втратити літаки", - сказав Ігнат.

Відео дня

За його словами, військові та експерти попереджають про небезпеку, якщо спостерігається рух стратегічної авіації противника. Інформація надходить, зокрема, від партнерів України. Російські літаки можуть за пів дня передислокуватися на європейську частину РФ та звідти готуватися до наступного удару, що цілком можливе.

"Ми кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує такий удар наступний, черговий, в чому дивного нічого немає. Не відмовились вони (росіяни – УНІАН) від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури. Тому готуємося та, відповідно, чекаємо посилення боєприпасів від партнерів… - зенітних гармат до літаків і, відповідно, ракет малого, середнього радіуса дії", - наголосив Ігнат.

Російська авіація - останні новини

Нагадаємо, авіаційний експерт Богдан Долінце сказав, що Росія модернізує бомбардувальники Ту-160, але самостійно виготовити нові не може. За його словами, противник втратив майже третину стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-22 та Ту-160 після операції "Павутина".

Загальна чисельність боєздатного флоту цих літаків зараз не перевищує 30 машин, що для противника є низьким показником. Майже половину з цієї кількості становлять застарілі Ту-95, які вже суттєво вичерпали свій льотний ресурс, а також Ту-22М3.

Вас також можуть зацікавити новини: