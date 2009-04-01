Держспоживстандарт перевірив рибопродукти

За результатами перевірок територіальними органами з держнагляду якості рибної продукції в Україні за перший квартал 2009 року встановлено, що близько 80% перевіреної рибної продукції (у вартісному вимірі) не відповідає вимогам нормативної документації й чинного законодавства. За звітний період було перевірено 42 туби консервів (1 туб – 1 тис. умовних банок консервів вагою близько 350 г), а також 366 тонн іншої рибної продукції та морепродуктів (риби мороженої, холодного копчення, солоної, презервів та консервів) на загальну суму 3,784 млн. грн.

Під час перевірок було з’ясовано, що 84% перевірених підприємств порушують вимоги нормативної документації.

За результатами перевірок видано 18 приписів про заборону реалізації 21 партії продукції, 31 припис про заборону випуску й реалізації конкретних найменувань продукції. Винесено 85 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму близько 54 тис. грн.