В Україні знижується інфляція

Сьогодні в Україні відзначається тенденція до зниження інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного комітету статистики Олександр ОСАУЛЕНКО в коментарі журналістам.

Він зазначив, що такий висновок можна зробити за попередніми аналізами даних статистики за березень порівняно з лютим ц.р.

“Оперативні дані показують тенденцію до зниження інфляції”, - сказав О.ОСАУЛЕНКО.

Водночас О.ОСАУЛЕНКО зазначив, що остаточні дані щодо інфляції за березень будуть підсумовані 6 квітня.

Довідка УНІАН. В Україні в лютому до січня 2009 року зафіксована інфляція на рівні 1,5%, у лютому ц.р. до лютого 2008 року інфляція склала 20,9%.

За даними Держкомстату, з початку цього року (за січень-лютий 2009 року до грудня 2008 року) зростання споживчих цін становило 4,4%. Індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року, порівняно з відповідним періодом 2008 року, збільшився на 21,6%.