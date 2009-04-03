Споживачі незадоволені умовами продажу iPhone в РФ

Захисники прав споживачів судитимуться з мобільними операторами через протиправні схеми продажу iPhone 3G в Росії. За їх твердженням, телефон продається з численними порушеннями. Головне з них - в навантаження до iPhone, який коштує 6 тисяч рублів (майже 1,4 тис. грн.), продається тарифний план за ціною в тричі дорожче. Відмова покупця від трафіку означає підвищення вартості iPhone до 20 тисяч і вище.Крім того, мобільних операторів звинувачують в тому, що вони невірно і плутано перекладають інструкції по використанню пристрою.

Продаж товарів і послуг "в навантаження" в Росії заборонений законом – розповів в інтерв`ю Business FM голова суспільства захисту прав споживачів Михайло Аншаков, повідомляє Прайм-Тасс. "Нас за останні півроку просто завалили скаргами... Торгівля у навантаження була характерною для радянської торгівлі, але російським законодавством це заборонено", - каже він.

Товариство захисту прав споживачів має всі шанси виграти справу. Таку думку висловив адвокат московської колегії адвокатів "Юстиція" Михайло Жуков. "Товариство по захисту прав споживачів, безумовно, праве. Що стосується таких неоднозначних пунктів, як недостовірна інформація, недобросовісна реклама, а також неякісні послуги і товари - це може виражатися, зокрема, і в інструкції, укладеній тільки англійською мовою, - безумовно даний позов може мати право на успіх", - каже він.

За словами юристів, у випадку, перемоги правозахисників операторам доведеться кардинально змінити схеми продажів iPhone. Це означає, що апарат продаватиметься за повною ціною - це більше 20 тисяч рублів (понад 4,5 тис. грн.). Тарифний план буде оплачуватися вже окремо.