На Тернопільщині подешевшали яйця

У торгових закладах Тернопільщини за минулий тиждень яйця подешевшали на 4% - десяток яєць тепер коштує 6,51 грн. замість 6,78 грн.

Про це повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області.

Разом з тим, борошно пшеничне вищого гатунку подорожчало на 1,8% (з 2,84 до 2,89 грн/кг), крупа гречана – на 2,2% (з 4,64 до 4,74 грн/кг), манна крупа – на 1,8% (з 3,39 до 3,45 грн/кг).

На ринках області борошно подорожчало на 1% (з 2,88 до 2,91 грн/кг), крупа гречана – на 1,2% (з 4,89 до 4,95 грн/кг). Яйця ж на ринках подешевшали на 3,2% (з 6,22 до 6,02 грн за десяток).