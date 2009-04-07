Кожен четвертий кримчанин старший 12 років палить

Кожен четвертий житель Криму у віці 12 років і старше палить. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК з посиланням на дані вибіркового опитування населення, проведеного восени 2008 року.

При цьому кожен третій кримчанин курить більше 20 років, кожен п`ятий - від 1 до 5 років, 16% - від 6 до 10 років, 15% - від 16 до 20 років. Дві п`ятих курців у середньому за добу викурюють від 16 до 20 сигарет, 29% - від 6 до 10 сигарет.