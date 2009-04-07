Відкриваються виставки Baby Expo, «Весілля. Сімейний вернісаж", «Всесвіт краси та здоров’я»

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В рамках міжнародного форуму товарів та послуг для дітей Baby Expo 2009 8 квітня відбудеться круглий стіл на тему: “Сучасний стан та перспективи розвитку продуктів дитячого харчування в Україні”. Учасники: Іван Демчак, заст..міністра аграрної політики України; Ніна Калуга, головний інспектор Управління заходів торговельної політики Держмитслужби України; Тетяна Ярчук, провідний спеціаліст відділу продовольчого забезпечення та продовольчої безпеки Мінекономіки Україні та інші.

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Відкриття IX Спеціалізованої виставки «Весілля. Сімейний вернісаж. Світ моди – 2009».

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Відкриття IX Міжнародної спеціалізованої виставки «Всесвіт краси та здоров’я – 2009».

* Всі заходи проводяться в Києві у Міжнародному виставковому центрі.