На Чернігівщині відкрито відділення амбулаторного гемодіалізу

У Прилуцькій центральній міській лікарні відкрилося друге у Чернігівській області відділення амбулаторного гемодіалізу. Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, відділення є філією відділення нефрології та гемодіалізу Чернігівської обласної лікарні.

За словами губернатора Володимира ХОМЕНКА, що брав участь у відкритті, відкриття відділення гемодіалізу у Прилуках надало можливість наблизити необхідну медичну послугу безпосередньо до людей, щоб кожен, хто потребує її, міг би її отримати і не їхати в обласну лікарню. Відділення розраховане на обслуговування жителів південних районів області.

Прилуцьке відділення штучної нирки – 17-те в Україні. Воно обладнане необхідною апаратурою за рахунок коштів Міністерства охорони здоров`я. Для відкриття відділення витрачено понад 1 мільйон гривень. Лікування у відділенні є безкоштовним.

*** Гемодіаліз – очищення крові від токсичних речовин.

Всього у Чернігівській області проживають 72 осіб, що періодично потребують очищення крові, з них 9 осіб – у Прилуках.