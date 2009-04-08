Автобусних рейсів із Сімферополя до курортів Криму влітку побільшає

Рада міністрів Криму доручила Міністерству промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу Криму з 1 червня по 15 вересня сприяти збільшенню в середньому в 1,5 разу кількості рейсів на автобусних маршрутах із Сімферополя до курортних міст і селищ автономії.

Про це йдеться в ухваленій сьогодні постанові Ради міністрів Криму, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, на період курортного сезону-2009 міністерству рекомендовано сприяти в організації додаткових автобусних маршрутів до пляжів і місць масового відпочинку громадян.

Крім цього, профільному міністерству Криму доручено на період з червня по вересень створити умови для відкриття додатково до 9 міжнародних і до 30 міжміських (у межах України) автобусних маршрутів.