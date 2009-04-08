На Тернопільщині закрито дитсадок, в якому не було іграшок

На Тернопільщині закрито дитсадок, в якому діти заміть іграшок гралися порожніми коробками з-під різних товарів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН старший помічник прокурора області Марина ЧУДОПАЛОВА, під час перевірки у дитсадку села Токи Підволочиського району було встановлено, що іграшки в дошкільному навчальному закладі відсутні. “Натомість діти гралися порожніми коробками з-під лікарських засобів, прального порошку, кави, чаю тощо”, – розповіла М.ЧУДОПАЛОВА. Крім того, за її даними, в ігровій кімнаті температура повітря становила лише 13 градусів. На вимогу прокурора районною санітарно-епідеміологічною станцією винесено постанову про припинення роботи дитячого садка.

Також працівники прокуратури у селі Лисиченці Підволочиського району виявили дитсадок, у якому не було ліжок, тобто протягом 9 годин перебування у закладі діти не мали змоги відпочивати. Оскільки впродовж 2008 року завідуючу цим дитсадком неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення санітарних норм та правил, прокуратура поставила питання перед управлінням освіти щодо перегляду доцільності її перебування на займаній посаді.