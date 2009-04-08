Українські кінотеатри в січні-березні 2009 р. відвідало 3,2 млн. глядачів

Українські кінотеатри в першому кварталі 2009 року відвідало на 40% більше глядачів, ніж за цей же період минулого року.

Про це свідчать надані УНІАН данні міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association (Брюссель, Бельгія) та BORIS collection system (Москва, Росія).

Згідно з оприлюдненою цими організаціями інформацією, від початку року українські кінотеатри відвідало вже 3 млн. 269 тис. глядачів, що на 40% більше, ніж минулого року (за 2007 рік кінотеатри відвідало 2 млн. 336 тис. глядачів).

Загалом, за перші три місяці нинішнього року загальна сума надходжень від кінопрокату склала 88 млн. 720 тис. грн., що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли валовий збір становив 52 млн. 266 тис. грн.

За словами представників кінопрокатних компаній, оприлюднені дані свідчать про те, що ринок кінопрокату в Україні сьогодні продовжує стабільно зростати, а окремі, раніше оприлюднені заяви про якісь проблеми з прокатом дубльованих українською мовою кінофільмів мали не економічний, а політичний підтекст.