МНС перед курортним сезоном перевіряє безпеку кримських пляжів

У Криму перед початком курортного сезону почалася перевірка безпеки пляжів, яку щороку здійснюють працівники Головного управління МНС України в Криму.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС України в АРК.

Перевірку акваторій пляжів рятувальники цього року почали з Південного берега Криму. Першими перевірили на безпеку пляжі Ялти й Алушти.

7 квітня на міському пляжі в Алушті МНС провело навчання для матросів-рятувальників, а також продемонструвало роботу водолазної групи з обстеження акваторії пляжу на наявність небезпечних і травмувальних предметів. Близько півгодини знадобилося водолазам, щоб зібрати «урожай» з кількох гострих металевих штирів у піску під водою.

«Щороку, згідно з постановою Ради міністрів Криму, перед початком літнього сезону пляжі, власники яких уклали з МНС договір, перевіряють на наявність небезпечних травмувальних предметів, - повідомив начальник Головного управління МНС України в АРК Олександр МАЗИЛІН. - Без перевірки ці пляжі не отримають дозвіл на відкриття. На місце за заявкою виїжджають спеціалізовані водолазні групи МНС (у нас їх три), здійснюють обстеження акваторії пляжу, перевірку причальних стінок. Крім того, напередодні літа ми проводимо навчання та підготовку матросів-рятувальників».

З майже 500 кримських пляжів поки що МНС перевірило 25. Зазвичай перевірку фахівці МНС здійснюють з квітня до червня, до початку курортного сезону. Акваторію пляжу обстежують, перевіряючи до 2-метрової глибини, практично на 50 метрів від берега. Роботи з очищення акваторії тривають.