«Оболонь» запустила нову лінію розливу

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, запустила нову лінію по розливу безалкогольних напоїв у банки на підприємстві у м. Олександрія (Кіровоградська обл.). Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії з посиланням на президента ЗАТ “Оболонь” Олександра Слободяна.

«Варто наголосити, що навіть у кризових умовах компанія «Оболонь» розвиває підприємства в Олександрії. Зокрема, нещодавно тут запущено лінію розливу в банки виробництва німецької фірми KHS. Потужність цієї лінії становить 32 тис. банок на годину», - зазначив О.Слободян.

Раніше на заводі в Олександрії було встановлено лінії розливу у скляні та ПЕТ пляшки. Основна спеціалізація підприємства – випуск слабоалкогольних та безалкогольних напоїв. Всього на виробництві працюють понад 250 чоловік, що є вагомим показником для депресивного шахтарського міста.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.

До складу корпорації входять головний завод у Києві та близько десяти підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.