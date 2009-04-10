Відпочинок в Криму не подорожчає

Севастопольські туристичні оператори залишають ціни на рівні минулого року. Про це повідомив завідувач сектором туризму управління культури і туризму Севастопольської міської державної адміністрації Сергій БАЛАНДЮК на засіданні колегії адміністрації.

За його словами, «унаслідок падіння попиту на відпочинок, бронювання турів йде не так жваво, як передбачалося, навіть є випадки відмов від уже заброньованих турів».

«Щоби на базах відпочинку Севастополя, у готелях міста місця не залишилися незаповненими, щоби сьогоднішня ситуація не обернулася для їх господарів втраченою вигодою, севастопольські підприємці у сфері туризму не піднімають цього року ціни на відпочинок, багато хто залишив торішні ціни і навіть знизив їх», - пояснив С.БАЛАНДЮК.

Він також відзначив, що цього року Севастополь був представлений на різних міжнародних туристичних ярмарках і виставках, зокрема, у Відні, Берліні, Москві, Києві і Ялті. Чиновник стверджує, що «туристичний імідж Севастополя стає все більш привабливим». За його словами, очікується, що у цьому році у Севастопольський морський торговий порт зроблять заходи 160 круїзних теплоходів.

Довідка. За даними сектора туризму управління культури і туризму міськадміністрації, у Севастополі зареєстровано більше 190 об`єктів розміщення туристів: 57 готелів і гостьових будинків, 5 санаторіїв і профілакторіїв, 10 пансіонатів, 6 оздоровчих комплексів, 4 автокемпінги, 19 дитячих оздоровчих таборів, 3 мотелі, 80 баз відпочинку і об`єктів, прирівняних до них, 5 яхт-клубів і ряд сезонних туристичних стоянок.