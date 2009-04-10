У Бразилії виготовили велетенське шоколадне яйце

Кондитери бразильського Сан-Паулу до Великодня виготовили шоколадне яйце вагою 165 кг і висотою 1,2 м, повідомляє РИА Новости з посиланням на телекомпанию "Глобу-Ньюс".

Товщина шкаралупи “яйця-райця” складає 6 см, а всередині нього вмістилося 3 тис. 705 шоколадних цукерок з горіховим і карамельним начинням.

Кондитери кажуть, що велетенське яйце вартістю 14,7 тис. бразильських реалів (6 тис. 680 долл.) виготовлено не для продажу. Воно разом з іншими солодощами буде відправлене у Фонд підтримки дітей і підлітків, хворих на рак (Graaсc).

“Наша мета – щоби в це великоднє свято три тисячі хворих дітей отримали у подарунок шоколад”, - відзначив комерційний директор кондитерської фабрики Фернандо КОСТА. Для доставки буде використано спеціальний грузовик, обладнаний холодильними установками. За інших умов у спекотному бразильському кліматі яйце може просто розтанути по дорозі.