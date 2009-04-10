“КОНТІ” випустила шоколадні “листівки”

Кондитерська компанія “КОНТІ” вивела на ринок три нові серії шоколаду.

Шоколадна колекція «Усміхнись» - це шоколадні “листівки” на всі випадки життя з темного молочного шоколаду. Є п’ять варіантів “листівок” – «Дякую», «Вітаю», «Любій матусі» у двох варіантах та «Давай чайку поп’ємо».

Серія «LovelyKonti» для тих, хто полюбляє класичний чорний шоколад и цінує романтичні почуття.

«Milkolad» – молочний шоколад з карамельним смаком для дітей. На етикетках шоколаду веселий бичок загадує загадки.

Всі весняні шоколадні новинки відносяться до середнього цінового сегменту. На прилавках «красномовний» шоколад з’явиться з середини квітня.

Довідка УНІАН. Компанія «КОНТІ» заснована у 1997 році та входить у трійку лідерів кондитерського ринку України та десятку найбільших гравців у Росії. На сьогодні до складу Групи «КОНТІ» входить ЗАТ «ПО «КОНТІ» та ЗАТ «КОНТІ-РУС».

Основні виробничі активи групи: Донецька, Горлівська, Констянтинівська кондитерські фабрики – в Україні та Курська КФ – у Росії.

Основні ТМ: «AMOUR», «Бонжур», «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti».