У вихідні в Києві відкриються продовольчі ярмарки

У ці вихідні Головне управління з питань торгівлі та побуту КМДА проведе у столиці традиційний весняний загальноміський ярмарок. Про це інформує прес-служба КМДА.

Захід відбудеться 11 і 12 квітня 2009 року на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі столиці. Ярмарок працюватиме два дні з 10 до 17.00 години. На ньому в широкому асортименті буде представлено насіння квітів, овочевих культур, посадкового матеріалу, саджанці фруктових дерев та ягід, а також садово-городній реманент, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, інші супутні товари для садівників, городників та фермерів.

Крім того, 10 та 11 квітня у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки, де покупцям буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів від безпосередніх товаровиробників з різних областей України, за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.

10 квітня ярмарки відбудуться у Шевченківському районі на вул. О. Довженка, 6.

11 квітня аналогічні ярмарки відбудуться у Голосіївському районі на вул. Паньківській, Оболонському районі на пр. Оболонському, 23-43, Печерському районі на вул. Червоноармійській (в межах вулиць Тверської та Ковпака); Святошинському районі на вул. Жолудєва, 6, Солом’янському районі на вул. Стадіонній.