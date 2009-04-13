Без другого траншу кредиту МВФ гривня може знову впасти

Якщо Україна не отримає другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ), то гривня може впасти до 8,50-8,70 грн./дол.

Таку думку озвучив керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО.

При цьому експерт впевнений, що Україна отримає другий транш кредиту МВФ, сума якого складає 1,8 млрд. дол.

«Ми вже прийняли частину необхідних законів для того, щоб отримати транш, але не зважаючи на те, що деякі закони ще не прийняті, вірогідність отримання кредиту залишається дуже великою. При такому розвитку подій у ближчі два місяці долар дорожче ніж 8,20-8,30 грн. коштувати не буде», – говорить М.ІВЧЕНКО.

Він також відмітив, що для України буде критичним призупинення співробітництва з фондом.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. дол. для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. дол.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала прийняти рішення про надання або ненадання Україні другого траншу.

Між тим у лютому голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує повернутися до перегляду домовленостей stand-by між МВФ та Україною, а відповідно, до питання о наданні другого траншу кредиту.

31 березня ВР розглянула пакет антикризових законопроектів, що дозволяють отримати другий транш кредиту МВФ.

Так, Верховна Рада прийняла закони про збільшення ставок акцизного збору на алкогольні та тютюнові вироби. В той же час парламент відмовився включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом. Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 млрд. 725,19 млн. грн. на компенсацію НАК "Нафтогаз України" збитків при реалізації імпортного газу у 2009 року (№4266), а також зміни законів про пенсійне забезпечення (№3521 № 4217).

Прийняття даних законопроектів парламентом Кабінет Міністрів назвав умовою відновленням співробітництва з Міжнародним валютним фондом.