У Закарпатті продукти до Великодня не подорожчають

Начальник головного управління економіки облдержадміністрації Віктор ПОГОРЄЛОВ заявив, що ціни на продукти в області до Великодня не підвищаться, оскільки для цього наразі немає ніяких передумов.

«Винятком, можливо, стануть тільки м`ясні вироби. Але про серйозне зростання цін не йдеться», - відзначив він.

Він повідомив, що зробити такий прогноз дає змогу моніторинг споживчого ринку Закарпатської області. «На ринках області ціни, як правило, нижчі за середні по Україні. Якщо, наприклад, по Україні картопля коштує від 3,5 до 4 грн., то в Ужгороді на ринку, що на Бородіна, її можна купити за 2–2,5 грн.», - пояснив В.ПОГОРЕЛОВ.

Він відзначив, що, за даними Державного комітету статистики України, у березні, у порівнянні з лютим, у Закарпатській області індекс споживчих цін склав 101,1%, тоді як по Україні - 101,4%. У цілому ж, якщо порівнювати з груднем 2008 року, цей показник у Закарпатті склав 105,5 відсотка, тоді як по Україні – 105,9%.