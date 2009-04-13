Тютюнові вироби подорожчають з 1 травня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань акцизного збору", яким підвищено ставки акцизного збору на тютюнові вироби. Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

Нагадаємо, 31 березня ц. р. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби". Цим законом, ставку акцизного збору передбачається брати не у відсотках з обороту до реалізації товару, як зараз, а у відсотках до максимальної роздрібної ціни.

Розмір мінімального податкового зобов`язання найбільш масового виду тютюнових виробів, сигарет з фільтром, збільшується з 47 до 100 гривень на 1000 сигарет, або на 1,06 гривні на пачку з 20 сигарет. Ставки акцизу на всі інші види тютюнових виробів зростатиме приблизно тими ж темпами, що і на сигарети з фільтром, щоб не допустити переходу споживачів на інші вироби через їх відносне подешевшання.

Цей закон набирає чинності з 1 травня 2009 року.

У законі також зазначається, що Кабінету Міністрів України при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» має передбачити спрямування пов`язаних із введенням в дію цього закону надходжень понад обсяги, визначені у додатку №1 до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», на: першочергові заходи та програми з охорони здоров`я (лікування онкологічних, серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу); здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу; розвиток мережі автомобільних доріг та мостів.