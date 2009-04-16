НБУ ввів в обіг пам’ятну монету “Українська писанка”

Монету номіналом 20 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, якість - “пруф”, маса - 62,2 г, діаметр - 50 мм, тираж - 8 тис. штук, повідомляє прес-служба НБУ. Гурт монети гладкий із заглибленим написом позначення металу та його проби – Ag 925, маси в чистоті – 62,2 і логотипом Монетного двору Національного банку України.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, якість - “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,54 г, діаметр – 35 мм, тираж – 50 тис. штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети номіналом 20 гривень розміщено: угорі – малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, на тлі рушників зображено композицію – на тарілі писанки, оздоблені геометричним і рослинним орнаментами, притаманними різним областям України, під якою напис 20/ГРИВЕНЬ/ 2009.

На аверсі монети номіналом 5 гривень угорі на дзеркальному тлі розміщено малий Державний Герб України (ліворуч) та фрагмент писанки, унизу на матовому тлі – номінал 5/ГРИВЕНЬ/2009 та фрагмент писанки, дзеркальне і матове поля монети розділяє стилізований напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ.

На реверсі монети зі срібла – коло монети оздоблено орнаментом під писанку, контур якого утворює яйце, усередині якого розміщено композицію – жінка-писанкарка розмальовує яйце і поруч з нею сидить дівчинка. На тлі орнаментального кола розміщено напис УКРАЇНСЬКА (ліворуч) ПИСАНКА (праворуч).

На реверсі монети з нейзильберу зображено: унизу – на рушнику паска зі свічкою та крашанками, над якими розміщено стилізований напис – УКРАЇНСЬКА ПИСАНКА, угорі – писанку на тлі писанкових узорів, притаманних Лемківщині, Буковині, Гуцульщині тощо.

Автори ескізів і моделей монети номіналом 20 гривень: Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК. Автори ескізів монети номіналом 5 гривень: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК. Автори моделей: Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.