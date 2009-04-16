Україна може запровадити безкоштовну правову допомогу

Кабінет Міністрів на засіданні у середу схвалив законопроект «Про безкоштовну правову допомогу». Про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

«Законопроект передбачає введення безплатної правової допомоги для найменш захищених категорій населення», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, законопроект передбачає надання всім громадянам України первинної правової допомоги (надання консультацій і роз`яснень дії правових актів) на безоплатній основі.

Крім того, для громадян, які мають сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму, а також для дітей учасників війни і жертв політичних репресій, передбачається надання безплатної правової допомоги в підготовці процесуальних документів, у захисті їх інтересів у судах, а також представництво їх інтересів в органах державної влади.

«Законопроект передбачає, що в системі Міністерства юстиції буде створено центри з надання безплатної правової допомоги. З моменту набрання цим законом чинності у державному бюджеті буде передбачено кошти для оплати цих послуг», - повідомив М.ОНІЩУК.

За його словами, реалізація закону вимагатиме виділення з державного бюджету 25 млн. грн. щорічно. «Це невелика й посильна для бюджету сума», - вважає міністр.

Як сказав М.ОНІЩУК, Кабмін пропонує Верховній Раді розглянути законопроект «Про безплатну правову допомогу» у першочерговому порядку.