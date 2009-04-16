Пиво може подорожчати

В Україні можуть підвищитися ціни на пиво в разі, якщо буде ухвалено законопроект, що передбачає підвищення акцизу у 2,6 разів. Про це УНІАН повідомила прес-служба ЗАТ «Оболонь».

За повідомленням компанії, українські споживачі все частіше віддають перевагу легким напоям, зокрема пиву, що не може не відображатися на прибутках виробників горілчаних напоїв. Тому виробники міцного алкоголю лобіюють підвищення акцизів на пиво. Проте, на думку фахівців компанії “Оболонь”, підвищення акцизів на пиво може призвести до суттєвого падіння пивного ринку та порушення ринкового балансу. До того ж виробництво пива в Україні у 1 кварталі вже знизилося до 86,3%, а падіння ринку склало 16%.

Крім того, як зазначають у компанії, ціна однієї пляшки горілки на Заході дорівнює в середньому вартості восьми-десяти пляшок пива. В Україні різниця в ціні вдвоє менша - зокрема і в результаті професійного лобізму виробників міцного алкоголю. Це призводить до того, що люди п’ють більше міцних напоїв. І якщо за споживанням пива на душу населення ми ще не досягли європейського рівня, то за кількістю міцних алкогольних напоїв ми значно випереджаємо розвинуті країни. Натомість у країнах, де найбільш популярними напоями є вино чи пиво, високий рівень споживання алкоголю не супроводжується катастрофічними наслідками (зростання смертності, деградація суспільства та ін.). Про це свідчить досвід не тільки європейських країн (Франції, Португалії, Німеччини, Австрії), але й країн-сусідів – Чехії, Польщі, Вірменії, Грузії.

Нагадаємо, у ВР зареєстрований законопроект, що передбачає збільшення акцизу на пиво з 1 липня 2009 р. більш ніж у 2,5 рази — з 0,31 грн. до 0,81 грн. за літр. З 1 січня 2010 р. ставку пропонується підвищити до 1,01 грн. за літр, а з 1 січня 2011 р. ставка акцизу буде обраховуватися в залежності від міцності пива. На думку авторів законопроекту, підвищення акцизу на першому етапі призведе до подорожчанню пляшки пива в середньому на 0,3 грн.