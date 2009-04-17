Окуляри “Антикриза” винайшов запорізький науковець

Неспокійний сон і безсоння загалом — це основні причини нинішньої економічної кризи, переконаний доцент кафедри фізіології Запорізького національного університету Григорій ЧАУСОВСЬКІЙ. Він вважає, що здоровий сон — основа здорового суспільства. З цих міркувань вчений винайшов спеціальні "антикризові окуляри" і назвав їх "Морфей", повідомляє газета “СЕГОДНЯ”.

Пристрій, що на перший погляд нагадує звичайні сонцезахисні окуляри з приробленими навушниками, допомагає людині заснути. "Людина надягає окуляри, слухає музику, бачить перед очима мерехтіння і впадає у медитацію. У такому стані в організмі виробляється серотонін — гормон щастя. А він, у свою чергу, допомагає виробленню гормону сну — мелатоніну", — пояснює винахідник. – Причому з кожним вдихом звук підвищується до високих тонів, з видихом — опускається вниз. Паралельно мигають підключені до зворотної сторони скелець окулярів білі світлодіоди, а вібратори на ліктях стимулюють ритм дихання».

За його словами, мерехтіння не має дратувати людину, оскільки його яскравість підбирається індивідуально під користувача за допомогою спеціального датчика, що надягається на палець, — під час сеансу його необхідно прикласти до живота. Датчик аналізує ритм дихання, за допомогою чого координується робота «Морфея».

Пристрій має протипоказання, але вони досить умовні. «Звичайно, людині, схильній до епілепсії, мерехтливе світло тільки шкодить. Але кожен компонент «Морфея» можна використовувати окремо. До прикладу, тільки звук, якщо комусь цього вистачає», — пояснює Г.ЧАУСОВСЬКІЙ.

Автор винаходу відзначив, що дуже важливо користуватися окулярами не перед сном, а навпаки, у перервах під час робочого дня. Тим паче що час сеансу — всього 10 хвилин.

Наразі винахідник випробував “Морфей” тільки на собі. За його словами, коштуватимуть окуляри всього 30 гривень. «А який сенс робити дорожче? Адже потрібно, щоб і бабуся на пенсію змогла купити собі такі окуляри. І патентувати його я не маю наміру. Засоби, що допомагають підтримати здоров`я людини, мають бути суспільним надбанням», — переконаний Г.ЧАУСОВСЬКІЙ.

За матеріалами "СЕГОДНЯ"