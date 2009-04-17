Пекарі збільшили обсяг випуску пасок

Пекарі цього року збільшили випуск пасхальних пасок. Про це УНІАН повідомили найбільші виробники хлібобулочних виробів.

Як відзначили у прес-службі «Концерну Хлібпром», підприємства компанії планують випекти 195 тонн пасок, що на 39% більше, ніж було випущено минулого року. Компанія «Хлібні інвестиції» має намір збільшити виробництво пасок на 20%, у порівнянні з минулим роком. Хлібопекарські підприємства «Холдінга «Т і С» планують випекти більше 200 тонн пасок. Зокрема, хлібокомбінати ВАТ «Кримхліб» випечуть близько 117 тонн пасок, ВАТ «Одеський коровай» планує виготовити до 60 тонн пасхальних кексів.

На думку пекарів, криза не вплине на попит. Зокрема, за повідомленням ВАТ «Київхліб», цього року підприємство побудувало свою роботу не за наперед підготовленим планом виробництва пасхальної продукції, а орієнтовно на замовлення з боку торгівлі. «За попередніми прогнозами, традиційні канали збуту ми забезпечимо у повному обсязі, причому не меншою кількістю пасок, ніж минулого року», - підкреслюють у компанії.

Асортимент пасок буде широким, компанії навіть запропонують покупцям новинки.

Як повідомили УНІАН у компанії «Хлібпром», асортимент розрахований на покупців різних верств населення: пропонуються традиційні паски з родзинками доступного цінового сегменту і дорожчі – подарункові з додаванням горіхів, цукатів, помадки. Крім того, компанія випустила новий вид паски - дитячу.

ВАТ «Київхліб» планує випустити 29 найменувань пасок. Новинкою цього сезону буде паска «Подільська». Асортимент буде різноманітним - вага найменшої «дитячої» паски 130 г, найбільшої – «Царської» – 2,3 кг. За даними виробника, найбільшим попитом користуються пасхальні кекси вагою 0,5 – 0,7 кг. «Широкий асортимент продукції, а також варіанти розважувань і упаковок, мають економічний зміст. Покупець не піде з магазина з порожніми руками, оскільки вибір пасхальних кексів, як кажуть, на будь-який смак і гаманець», - відзначили в компанії.

За даними компанії «Хлібні інвестиції» і «Київхліб», через істотне здорожчання сировини і енергоносіїв вартість пасхальних виробів цього року підвищиться приблизно на 20-25%, у порівнянні з минулим роком. «Ми виробляємо як дорогі паски, так і дешевші. Але, як правило, звичайні паски користуються найбільшим попитом. Співвідношення приблизно 80% звичайних до 20% - дорогих», - відзначили в компанії «Хлібні інвестиції». Компанія «Київхліб» повідомила, що, наприклад, відпускна ціна найпопулярнішої паски «Свято» вагою 0,5 кг без упаковки цього року складе 10,50 грн., а оскільки торгова націнка зазвичай складає не менше 20%, то ціна паски у магазині підвищиться, як мінімум, до 12.60 грн.

Відпускна ціна найдорожчого пасхального кексу - паски «Царської» - складе 140,76 грн. (упаковка, вага 2,3 кг).