На Сумщині запровадили контроль цін напередодні свят

У передсвяткові дні у Сумській області працюватимуть спеціальні робочі групи, які планують не допустити різкого стрибка цін на продукти харчування.

Як повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, до їхнього складу увійшли представники Головного управління економіки ОДА, Державної інспекції з контролю за цінами та податкових органів, Держспоживстандарту України та Управління у справах захисту прав споживачів, ветеринарної медицини та санітарно-епідеміологічної служби.

За словами заступника голови ОДА Олександра ЦУПРА, на сьогодні причин для подорожчання продуктів харчування немає, тож кожен випадок підвищення ціни пербуватиме на контролі обласної влади.

Крім того, щоб упередити спекулятивне зростання цін, облдержадміністрація буде співпрацювати з місцевими товаровиробниками.