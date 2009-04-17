Американські фастфуди переходять на “міні”

Боротьба за клієнтів, які під час кризи вимушені економити на всьому, у тому числі і на прожитковому наборі, підштовхнула американські конкуруючі мережі фастфуд до випуску дешевшої продукції у форматі "міні", повідомляє РИА Новости.

Американська національна асоціація ресторанів у прогнозі на 2009 рік назвала “найходовішою” стравою міні-гамбургери і десерти у форматі "один укус". Прогноз базується на результатах опитування більше 1,6 тисяч професійних учасників ринку громадського харчування.

Лідер ринку "Макдоналдс" у рамках експерименту вніс у меню 400 ресторанів "Міні Біг Мак" за 1,49 долара. Назва може різати слух, проте ціну міні-бутерброду, у порівнянні з великим, знижено майже удвічі. Ця ж мережа ресторанів запропонувала у США на сніданок "доларове меню", що включає напій і бутерброд ціною в один долар.

Головний конкурент "Макдоналдс" - мережа ресторанів швидкого живлення Burger King - пропонує відвідувачам "вкорочений" варіант свого класичного бургера - відразу два "малюки" за 1,39 долара, крім того, багато інших традиційних страв тут з`явилися у мережі в скороченій версії. У планах ресторану – запровадити продаж міні-сендвічів з куркою.

Ресторанна мережа Jack in the Box, яка управляє більш ніж 2 тисячами ресторанів в 18 штатах США, також рекламує нововведення - міні-курку і набір з трьох міні-бургерів. А на Манхеттені в обідній час шикуються черги тільки до віконець з піцою “з собою” - за 99 центів.

Ресторани "для бідних" поки залишаються на плаву. Хоча в цілому по країні 56% власників ресторанів заявили, що цього року їх бізнес різко впав, повідомила асоціація ресторанів.

“Дієта часів депресії” наразі вводиться у вигляді експерименту. Разом з тим, споживачі такі кроки ресторанів сприймають “на ура”. Так, згідно з результатами проведених серед клієнтів фастфудів опитувань, американці, які традиційно харчуються у закладах громадського харчування частіше, ніж удома, не мають наміру відмовлятися від походів у дешеві ресторани.

За матеріалами РИА Новости