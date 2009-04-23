У Києві облаштують 10 нових пляжів

Комунальники Києва крім 26 наявних міських зон відпочинку біля води цього року мають намір облаштувати ще 10 нових пляжів.

Про це інформує ТРК “Київ” з посиланням на директора державного комунального підприємства «Плесо» Ігора СМИКУНА.

За його словами, зокрема, один такий майданчик планують відкрити у районі Південного мосту.

І.СМИКУН також поінформував, що на сьогодні “Плесо” намагається залучити орендаторів до робіт з облаштування столичних пляжів.

“Ми зараз залучаємо орендарів до цих робіт. Тих людей, які розставлятимуть малі архітектурні форми, тобто у вигляді наметів і різних торгових місць. Закріпимо території, які вони упорядковуватимуть і будуть, відповідно, виконувати роботи, які покладаються на них. У тому числі і прибирання сміття”, - сказав він.

Офіційно пляжний сезон у столиці розпочинається традиційно 15 травня і триватиме до 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ повідомив муніципальній газеті “Хрещатик”, що “Плесо” розпочало перевірку готовності пляжів та відповідних рятувальних служб до сезону відпочинку киян на Дніпрі. Він зазначив, що облаштовувати нові пляжі цього року не планують.

У червні 2008 року київська влада вже заявляла про намір відкрити в столиці до кінця року 12 нових пляжів і зон відпочинку.