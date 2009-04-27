«Живчик» виступив партнером Першої національної олімпіади з робототехніки

11 квітня в Україні відбулася перша олімпіада з робототехніки, переможці якої поїдуть на світову першість у Кореї.

Змагання дітей віком від 8 до 16 років з Києва, Одеси, Харкова та Сімферополя були розподілені на дві ліги: молодша і середня. З допомогою справжніх роботів LEGO Mindstorms учасники вирішували складні завдання, будували робоконструкції, наділяючи їх штучним інтелектом.

Перед початком олімпіади 35 команд-учасниць отримали конкретні завдання та умови проходження роботом певної траєкторії руху. Крім того, учасники середньої ліги повинні були збивати роботом мішені. На першому етапі змагань діти збирали, програмували і тестували роботів на спеціальному "ринзі". Другим етапом стали роботоперегони: кожна команда мала дві спроби проходження ігрового поля.

У світі подібні олімпіади відбуваються вже 10 років. Цього року Україна поповнила списки країн-учасниць змагання. Партнером турніру стала ТМ «Живчик», яка підтримала юних конструкторів напоями під час кількагодинних змагань.

Представляти Україну на світових змаганнях з робототехніки у Кореї буде команда-переможець середньої ліги Національної Олімпіади під назвою «Архангели». Переможцем молодшої ліги стала команда «Віonicle». Крім того, усі призери та учасники змагань отримали чудові призи - конструктори LEGO.