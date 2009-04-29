АМК забракував частину продукції “Доброслав-Тернопіль” та “Тернопільський молокозавод”

Тернопільське обласне відділення Антимонопольного комітету України виявило порушення у маркуванні продукції ТОВ “Доброслав-Тернопіль” і ЗАТ “Тернопільський молокозавод”.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласного відділення АМК, вказані компанії виготовляли і реалізовували продукцію, маркування на етикетках якої не відповідало вимогам чинного законодавства.

Зокрема, у йогуртах ЗАТ “Тернопільський молокозавод” не були вказані складники плодово-ягідного наповнювача, а на етикетках продукції ТОВ “Доброслав-Тернопіль” був не повністю вказаний її склад, і були невірно вказані дані про енергетичну цінність продукту.

Такі дії, як відзначили у відділенні АМК, могли ввести в оману споживачів вказаної продукції і привести до отримання підприємцем неправомірних переваг у конкуренції. Факти порушень підтвердило своїм розпорядженням ДП “Тернопольстандартметрология”. Обидва підприємства зобов`язали виправити порушення.

За даними обласного відділення АМК, молокозавод визнав і вже припинив порушення конкурентного законодавства. ТОВ “Доброслав-Тернопіль” в І кварталі не здійснював випуск продукції.