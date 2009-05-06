У Литві викинути недопалок коштуватиме 145 євро

Кинутий у Вільнюсі повз урну недопалок чи інше сміття обійдеться порушникові в 145 євро - це лише одна з пропозицій програми боротьби за чистоту литовської столиці, що розробляється міським самоврядуванням, повідомляє Литовське радіо.

"Не обмежимося, як досі, попередженнями і символічними штрафами у декілька литів. Порушники штрафуватимуть на сотні литів", - заявив журналістам мер Вільнюса Вілюс НАВІЦКАС. При цьому пропонується різко збільшити число урн в громадських місцях, спеціальних коробок для екскрементів собак у парках, буде посилено вимоги з дотримання чистоти для підприємств, особливо для кафе, барів, павільйонів і т. п.

У місцях скупчення молоді з`являться камери спостереження. У реалізації програми візьме активну участь і муніципальна поліція - спеціальний підрозділ, створений приблизно рік тому для підтримки громадського порядку поза кримінальними порушеннями (таких, як шум, забруднення і тому подібне).