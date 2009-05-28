Південно-Західна залізниця введе у літній графік 15 нових поїздів

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) з 31 травня цього року вводить в літній графік руху 15 поїздів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, нововведені поїзди разом з тими, що постійно курсують залізницею, забезпечать перевезення пасажирів у літній період на всіх напрямках.

В цілому Південно-Західна залізниця підготувала до літніх перевезень 1211 вагонів, з них 450 обладнані системами кондиціонування.

Для організації дитячих і додаткових перевезень залізничники підготували ще два поїзди, кожний з яких складатиметься з 15 вагонів, а для спеціальних дитячих перевезень – один потяг з 20 вагонів. Пасажирські вагони, призначені для перевезення дітей, укомплектовують ременями безпеки, щоб уберегти дітей від падіння з верхніх полиць.

Південно-Західна залізниця зазначає, що слід купувати квитки завчасно, і нагадує, що реалізація квитків на всіх напрямках починається за 45 діб до бажаної дати поїздки.