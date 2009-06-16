Котеджі під Києвом подорожчали

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 8 по 14 червня ц.р. зросла на 0,13% – до 912 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 74 800 дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за зазначений період знизилася на 0,28%, або 3 дол. – до 1223 дол./кв. м при середній вартості 103 009 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за зазначений період зростання вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському районі – на 2 дол., до 1246 дол./кв. м; Фастівському – на 2 дол., до 463 дол./кв. м, Обухівському районі – на 2 дол., до 1361 дол./кв. м; Вишгородському – на 4 дол., до 983 дол./кв. м; Києво-Святошинському – на 2 дол., до 1220 дол./кв. м; Васильківському – на 3 дол., до 962 дол./кв. м, Кагарлицькомц районі – на 1 дол., до 571 дол./кв. м.

При цьому зниження цін на котеджі спостерігається в Макарівському районі – на 1 дол., до 778 дол./кв. м., Броварському, – на 3 дол., до 940 дол./кв. м; Бородянському – на 2 дол., до 856 дол./кв. м; Переяслав-Хмельницькому – на 1 дол., до 361 дол./кв. м., у решті десяти районах області – на 0-1 дол., до 177-402 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від всієї сукупності виставлених на продаж в одинадцяти районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 24%, Васильківському – 16%, Бориспільському – 9%, Вишгородському – 8%, Обухівському – 8%, Бородянському – 3%, Броварському – 6%, Макарівському – 2%,Кагарлицькому – 5%, Фастівському – 2%, Переяслав-Хмельницькому – 5%; у решті десяти районах області – 12%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в травні ц.р. знизилася на 20% - до 916 дол./кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 75 350 дол.

У 2008 році середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні знизилася на 3%, або 48 дол. – до 1547 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 201 065 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).