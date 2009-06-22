Майже 70% українців не задоволені якістю житлово-комунальних послуг

Київ. Майже 70% жителів українських міст не задоволені якістю житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Такі дані соціологічного дослідження «Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян» озвучив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, основні висновки соціологічного дослідження полягають у тому, що стан житлово-комунального господарства є вкрай незадовільним.

Представник Центру соціальних технологій «Соціополіс» Сергій ЛИТВИНОВ зазначив, що серед проблем, що найбільше хвилюють жителів міст, найчастіше називалися невідповідність між тарифами і якістю наданих послуг (45,3%), дуже високі тарифи (42,5%), незадовільний стан під`їздів і дворів (33,9%).

При цьому 71,5% споживачів заявляють, що вони розраховуються за послуги ЖКГ вчасно й у повному обсязі, 25% – частково, 2% – відмовляються від оплати неякісних послуг.

Респонденти вважають, що підвищення тарифів призведе до збільшення рівня неплатежів, а дії центральної та місцевих влад у сфері ЖКГ є неефективними.

Згідно з дослідженням, у випадку підвищення тарифів на ЖКП на 30% за новими тарифами готові платити 51,2% респондентів.

«Якщо на 30% піднімуться тарифи, 51% заявили, що платитимуть за новими тарифами. Якщо перевести це в сучасні показники, помножити на 1,3, то виявиться, що цей 51% компенсує лише 67% оплати за комунальні послуги, а зараз платить 72%. Таким чином, держава через відмову людей платити за новими тарифами може отримати менше коштів, ніж отримує зараз. І тоді складається абсурдна ситуація: підвищуються тарифи, соціальна напруга зростає, а коштів житлово-комунальне господарство отримає менше», – пояснив експерт.

При цьому існує значний попит населення на політичні методи розв’язання кризи в галузі ЖКГ. 74% опитаних готові підтримати політичну силу, яка зробить ставку на реформу житлово-комунального господарства. Проте тільки близько 40% готові голосувати за кандидата в президенти, який пропонує шляхи виходу з кризи у ЖКГ.

Довідка УНІАН. Дослідження, яке провів у червні ц.р. Центр соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Агентства моделювання ситуацій, охопило 2,4 тис. жителів 50 українських міст і столиці.