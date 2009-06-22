Користувачі інтернету зможуть спостерігати за глобальним потеплінням

Американське космічне агентство (NASA) пропонує всім користувачам інтернету спостерігати за змінами рівня світового океану, що викликаються глобальним потеплінням, за допомогою сайту Sea Level Viewer. Про це повідомляється к прес-релізі, опублікованому на сайті агентства.

При відвідинах даного ресурсу, виконаного за технологією Flash, користувачам пропонується поглянути на глобус, на який нанесено кольорову карту поточного рівня океанів. Градація від синього до жовтого відповідає зміні рівня від низького до високого. Про те, як часто оновлюється карта, не повідомляється.

Окрім цього, користувачам пропонується інформація про найбільш значущі природні явища останніх років. Так, наприклад, охочі можуть отримати інформацію про ураган "Катріна" або цунамі в Індійському океані. Також пропонується інформація про перебіг Ель-ніньо і Ла-ніньо.

Всі дані отримано за допомогою супутників Jason-1 і Jason-2 Американського космічного агентства. Ці апарати, запущені в 2001 і 2008 роках відповідно, займаються надточним вимірюванням рівня світового океану. Для цього вони використовують спеціальні радіовисотометри.

Учені з NASA сподіваються, що відкритий доступ до подібної інформації допоможе вченим, які займаються вивченням глобального потепління. Зростання рівня Світового океану є одним з самих катастрофічних проявів цього процесу. Наразі учені поки не можуть в точно передбачити, як мінятиметься цей рівень в найближчому майбутньому.

Хрещатик