В Україні заборонено гральний бізнес

Київ. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про заборону грального бізнесу в Україні”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Верховна Рада прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, а й участь в азартних іграх.

4 червня Президент ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цій діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня Верховна Рада подолала вето Президента на Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні». “За” подолання вето проголосували 390 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.