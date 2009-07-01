З 1 липня підвищили акциз на алкоголь

Від сьогодні в Україні набув чинності Закон України № 1202-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору», яким підвищено акциз на алкоголь.

Закон передбачає підвищення з 1 липня 2009 року ставок акцизного збору на ігристі та газовані вина в 1,5 разу – з 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на інші напої (сидр, перрі (грушевий напій), медовий напій), що перебродили, суміші з напоїв, що перебродили, підвищено на 25% – з 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирту.

Крім того, з 1 листопада 2009 року будуть підвищені на 50% ставки на важкі дистиляти – з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро, відповідно, за 1000 кг .

Також передбачається щорічне, починаючи з 2010 року, проведення індексації ставок акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін за 12 місяців, що минули.

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 серпня повинен публікувати ставки акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.