Депутати Київради за впорядкування продажу дитячого харчування у столиці

Блок Кличка ініціює прийняття Київрадою рішення про впорядкування продажу дитячого харчування у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, до порядку денного засідання Київради 9 липня депутати від цього блоку внесли проект рішення «Про окремі заходи щодо реалізації продукції дитячого харчування в місті Києві».

«Ці правила дозволять навести елементарний порядок та захистити дітей, особливо грудних, від неякісних продуктів, забезпечити малечу високоякісним та безпечним харчуванням», - заявляють у Блоці Кличка.

Проект рішення передбачає заборону торгівлі у Києві дитячими продуктами харчування без документів (декларації виробника та свідоцтва про державну реєстрацію). Крім того, на прилавки не випустять продукти з ГМО, неправильно етиковані, а також ті, що не містять інформацію про склад продукту, перелік усіх компонентів рецептури.

Як зазначають у Блоці Кличка, у торговельних мережах під виглядом дитячого харчування реалізується продукція, що не схвалена МОЗ, тому часто батьки купують стилізовані продукти – не рекомендовані дітям, а такі, що мають схоже «стилізоване» пакування. Крім того, педіатри столичних закладів охорони здоров’я не мають переліку продукції, зареєстрованої в Україні як дитяче харчування, тож рекомендують її батьками «на свій страх і ризик», що є недопустимим. Проект рішення передбачає ведення реєстру дозволених продуктів та його постійне оновлення.

«За аналізом продукції, яка рекомендується столичними педіатрами, існуючий склад вітамінів, мінералів, наповнювачів у йогуртах, дитяче молоко, молочні суміші, соки значно відрізняється від заявлених і тих, що були на контрольних зразках. Адже на етапі реалізації у мережі торговельних закладів така продукція не тестується. Цим рішенням ми встановимо контроль за продуктами дитячого харчування», - заявляють у Блоці Кличка.

Депутати фракції Блоку Кличка закликають усі політичні сили Київради підтримати вказаний проект рішення.