У Севастополі пройде XIII Міжнародне байк-шоу

У Севастополі 10-11 липня пройде XIII Міжнародне байк-шоу.

Як передає кореспондент УНІАН, місцем проведення байк-шоу стане промисловий майданчик - кар`єр Балаклавського рудоуправління на 17-му кілометрі Ялтинської траси.

Для більш ніж трьох тисяч байкерів України, Росії, Білорусі, Сербії, Македонії, Швеції, Німеччини, країн Прибалтики, Польщі, Болгарії і тисяч жителів та гостей міста організують широку концертну програму, театралізовані рицарські турніри, спортивні змагання, виступи стрільців і каскадерів, низку інших заходів.

За словами першого заступника голови Севастопольської міської держадміністрації Володимира КАЗАРІНА, «це буде велике яскраве видовище, гідне рівня нашого міста».

Відповідно до програми, 10 липня опівночі відбудеться кульмінація шоу, під час якого на спеціально створеній для цієї події сцені у вигляді підводного човна виступлять провідні рок-групи і музиканти: «Аліса», «Арія», «Король і блазень», «Пілот», Ігор КУПРІЯНОВ та ін. Виступи супроводжуватимуться спецефектами, відео і лазерною анімацією.