У Львові обмежили продаж алкоголю та тютюну

Для зменшення шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів на здоров’я мешканців Львова міська рада міста обмежує продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв. Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

Об’єктам торгівлі заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої, а також тютюнові вироби на відстані менше ніж 50 метрів від навчальних та дошкільних закладів у зоні історичної забудови і на відстані менше ніж 200 метрів поза зоною історичної забудови.

Зазначену продукцію не можна продавати у спортивних закладах та майданчиках, у місцях проведення спортивних змагань та культурно-мистецьких заходів; на території та в приміщеннях закладів культури (музеях, бібліотеках, школах естетичного виховання, музичних школах, гуртках для дітей); у приміщеннях, що поєднані з навчальними та дошкільними закладами, в комп’ютерних клубах.

Також, депутати пропонують заборонити споживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів в інших громадських місцях.

Районні адміністрації повинні створити мобільні групи з представників ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області, громадських організацій, для контролю за дотримання вимог чинного законодавства з реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів.