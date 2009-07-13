Депутати хочуть посилити вимоги до виробництва дитячого харчування

Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров`я рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону "Про дитяче харчування" (щодо посилення вимог до виробництва та оберту продуктів харчування).

Про це йдеться в повідомленні інформаційного управління парламенту, переданому агентству УНІАН.

Законопроектом (реєстр. №4584) пропонують посилити вимоги до виробництва та оберту продуктів дитячого харчування.

Відповідно до законопроекту, забороняється: використовувати під час виробництва продуктів дитячого харчування сировину, яка вирощується не в спеціальних сировинних зонах; здійснювати будь-який вид діяльності, який може призвести до погіршення стану довкілля в таких зонах (сьогодні заборонено тільки будівництво промислових та інших хімічних об`єктів, які негативно впливають на агрокліматичний і екологічний стан, якщо будівництво не є стратегічно необхідним).

Законопроект пропонує уточнити норми щодо заборони використовувати у виробництві продуктів дитячого харчування сировини, одержаної з генетично модифікованих організмів, а також сировини, яка містить гормональні препарати, антибіотики, важкі метали, пестициди, радіонукліди та інші небезпечні для здоров`я дитини речовини.

Проектом визначено, що виробництво продуктів дитячого харчування здійснюється виключно на промисловій основі в спеціалізованих підприємствах, цехах (або на спеціалізованих технологічних лініях). Окрім цього, положення статті 9 гармонізовані з аналогічними нормами Закону "Про безпеку та якість харчових продуктів". Вони стосуються проведення обов`язкової державної реєстрації продуктів дитячого харчування, наявності експлуатаційного дозволу на виробництво дитячого харчування, яке відповідно до закону повинне мати кожне підприємство, котре займається виробництвом продуктів харчування.

З урахуванням міжнародного досвіду, законопроектом встановлено обмеження щодо використання у виробництві дитячого харчування певних компонентів - заборонено використання штучних ароматизаторів, фарбників, підсолоджувачів (окрім продуктів, які виробляються для дітей, хворих на цукровий діабет); консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку і аромату; сумішей спецій і прянощів, до складу яких входять недозволені харчові добавки; певних видів жирів (тригліцериду стеаринової кислоти, пальмового стеарину, маргарину, спреду, бавовняної і кунжутної олії).

Крім того, вводять заборону на використання певних видів сировини (м`яса механічної обвалки, шкури свинячої, окремих видів субпродуктів, соєвого білка тощо) у виробництві продуктів підгодовування, які виготовляються на основі м`яса. Під час виробництва продуктів підгодовування, до складу яких входять м`ясо чи риба, заборонено також використовувати м`ясо або рибу, які були повторно заморожені.