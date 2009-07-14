У Мукачеві призупинили роботу кондитерського цеху

У Мукачеві Закарпатської області призупинено роботу кондитерського цеху, продукцією якого отруїлося 23 особи. Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації.

У повідомленні зазначають, що винесено постанови головного державного санітарного лікаря Мукачева про призупинення експлуатації кондитерського цеху та трьох кафе. В усі подібні заклади міста направлено телефонограму про заборону виготовлення та реалізацію кремових кондитерських виробів. Про це йшлося на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії під головуванням заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Віктора ЛУКЕЧІ.

Під час засідання комісії повідомили, що для встановлення джерела, локалізації та ліквідації вогнища інфекції фахівці обласної та Мукачівської міської санепідемстанцій проводять бактеріологічні дослідження харчових продуктів, водопровідної води тощо у трьох кафе-кондитерських, що реалізували продукцію кондитерського цеху. Крім того, проводиться бактеріологічне обстеження персоналу цих кафе. Також наразі продовжується комплекс санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів, уточнюються причини виникнення спалаху інфекції.

В управлінні інформації повідомили, що одним із факторів, що може вплинути на загострення епідеміологічної ситуації в області, санепідеміологи вважають питання забезпечення населення якісною питною водою. Так, у першому кварталі цього року найбільший відсоток нестандартних за мікробіологічними показниками проб відмічено на Свалявщині, Міжгірщині, Воловеччині та Берегівщині.

Як повідомляв УНІАН, 6-8 липня до Мукачівської центральної райлікарні було госпіталізовано 23 осіб, в тому числі шістьох дітей, з ознаками гострого кишкового інфекційного захворювання. Встановлено, що пацієнти вживали тістечка «Банановий пагорб», виготовлені в одному з кондитерських цехів міста та реалізовані в трьох місцевих кафе.