Науковці обіцяють створити штучний людський мозок

Штучний людський мозок може бути сконструйований протягом 10 років. З такою заявою виступив на конференції TED ("Технології, Розваги, Дизайн") в Оксфорді провідний експерт в області нейронауки та технологій, керівник проекту Blue Brain Генрі МАРКРЕМ. За його словами, крім теоретичних відкриттів створення синтетичного мозку допоможе знайти рецепти лікування психічних захворювань.

Г.МАРКРЕМУ та його команді поки вдалося змоделювати лише елементи мозку щура. Учасники проекту Blue Brain зосереджені на вивченні так званої "нової кори" (неокортексу) - областей кори головного мозку, які у людини складають основну частину. Неокортекс пов`язаний з соціальними відносинами і складними когнітивними функціями, пояснює Г.МАРКРЕМ.

Проект Blue Brain має в своєму розпорядженні цифрову модель нейронної мережі, що складається з десятків тисяч нейронів. Це дозволило дослідникам сконструювати віртуальну модель неокортікальних структур.

ТСН