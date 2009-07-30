Молочні продукти подовжують життя

Діти, які вживають багато молочних продуктів, проживуть довше, свідчить дослідження, проведене британськими та австралійськими вченими.

Вони розшукали людей, які в 1930-х роках брали участь у науковому дослідженні з вивчення дії молочних продуктів на організм. Тоді, 65 років тому, в проекті задіяли біля 4400 дітей.

Вчені виявили, що люди, які в дитинстві отримували багато молочних продуктів і кальцію, були захищені від інсульту та інших головних причин смертності, повідомляє науковий журнал Heart.

Незважаючи на те, що молочні продукти містять багато холестерину та жирів, які відкладаються в артеріях, високе споживання молока не збільшило ризик серцевих захворювань.

Ці результати, судячи з усього, підтверджують користь шкільної практики давати дітям щодня стакан молока.

Вчені дослідили, що багата кальцієм дієта і високе споживання молочних продуктів, зокрема - молока, знижує ризик смерті на 25%.Отримання підвищеної денної дози кальцію - щонайменше 400 міліграм - знижує ризик смерті від інсульту на 60%. Експерти рекомендують щодня вживати саме таку кількість кальцію. Для цього більшості людей потрібно три рази їсти молочні продукти, наприклад, 200 г молока, баночку йогурту і шматочок сиру.

Споживання молочних продуктів покращує стан серцево-судинної системи за допомогою гормону - так званого інсуліноподібного чинника зростання 1 (IGF-1), кажуть вчені з Бристольского університету в Англії та Інституту медичних досліджень в австралійському штаті Квінсленд.

У дорослих високий рівень гормону (IGF-1) знижує ризик виникнення серцевої недостатності і смерті від серцевих хвороб.

Як відзначає співробітниця британської Асоціації боротьби з інсультом Джоанн МЕРФІ, "це цікаве дослідження", але, на її думку, потрібно його продовжувати, щоб точніше оцінити користь молока в зниженні ризику інсульту.

"А поки наша рекомендація батькам: діти повинні їсти багато овочів та фруктів та якомога менше насичених жирів і солі", - сказала вона.

Джун ДАВІДСОН з Британського інституту серцевих захворювань відзначає важливість отримання з дитинства збалансованого харчування і включення в раціон молочних продуктів.

"Але підлітки і дорослі повинні споживати молочні продукти з низьким змістом жирів, зокрема, знежирене молоко, що понизить споживання насичених жирів і допоможе зберегти серце здоровим", - каже дослідник.

ВВС