«Кернел» отримала сертифікати «Не містить ГМО» на свою продукцію

Компанія «Кернел», один з найбільших виробників та експортерів соняшникової олії, отримала сертифікати, які підтверджують, що її продукція під ТМ «Стожар», «Чумак» та «Щедрий дар» не містить генно-модифікованих організмів (ГМО). Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що аналізи сировини (насіння соняшника) та готової продукції проводилися у випробувальному центрі Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.И.Медведя (м.Київ). Результати досліджень підтвердили, що продукція не містить генно-модифікованих організмів.

Ці сертифікати дозволяють компанії-виробнику нанести на продукцію спеціальне маркування знаком «Не містить ГМО». Як зазначає прес-служба, цей знак вже нанесений на етикетку ТМ «Стожар», ТМ «Чумак», ТМ «Щедрий дар» і ця продукція вже з’явилася у роздрібній мережі.

«Кернел» усвідомлює свою відповідальність перед споживачами. Саме тому наша компанія не чекала, поки уряд прийме рішення про обов’язкове маркування наявності ГМО. «Кернел» ще 2008 року отримала дозвіл уряду Москви на маркування знаком «Не містить ГМО» на території Російської Федерації», - відзначила директор Департаменту маркетингу і продажу групи компаній “Кернел” Інна Іванова.

Довідка УНІАН. Компанія Кернел - лідер українського ринку бутильованої соняшникової олії, один з найбільших українських експортерів соняшникової олії та зернових культур.

Кернел – вертикально інтегрована компанія, що динамічно розвивається в агропромисловому комплексі України з 1995 року. Напрямки діяльності: виробництво соняшникової олії, дистрибуція бутильованої олії в Україні, експорт соняшникової олії та зернових культур, надання послуг зі зберігання зернових й олійних культур на елеваторах, надання послуг з перевалки зернових вантажів у порту Іллічівськ, агровиробництво.

Торгові марки: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька», «Маринадо».