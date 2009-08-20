Київська дитяча залізниця запустить поїзд з раритетним паровозом

До Дня Незалежності України на Київській дитячій залізниці (Сирецький парк) запустять поїзд зі справжнім паровозом ГР-336, який сконструйовано більш як півстоліття тому.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південно-Західної залізниці.

Згідно з повідомленням, саме цей паровоз 56 років тому поклав початок руху поїздів на столичній дитячій залізниці. Зараз на дитячій дорозі паровоз залучають до роботи лише в святкові дні.

Довідка УНІАН. Сьогодні Київська дитяча залізниця має дві станції, депо рухомого складу, майстерню, два тепловози, три вагони. Довжина шляхів - 2,5 км.

На Київській дитячій залізниці діти проходять навчання за професіями машиніста тепловоза, чергового по станції, диспетчера руху поїздів, провідника, оглядача вагону, касира та інших. У близько 20 школах Києва організовані спеціальні навчальні класи, гуртки. Тут навчаються діти від 10 до 17 років. З жовтня по квітень учні отримують теоретичні знання, а з травня по серпень – закріплюють їх під час навчально-виробничої практики.