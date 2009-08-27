Харківські автоперевізники збільшують вартість проїзду

Всі харківські автоперевізники подали заявки на збільшення вартості проїзду.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв`язку міськради Євгена ВОДОВОЗОВА.

За його даними, на двох маршрутах тариф вже підвищився. Узгодження пройшли 80% заявок, і найближчим часом вартість проїзду на цих маршрутах збільшиться. Решта заявок обробляється. В середньому проїзд у маршрутному таксі в Харкові подорожчає на 25-50 коп.

Є.ВОДОВОЗОВ зазначив, що подорожчання проїзду перевізники пояснюють збільшенням вартості палива, у тому числі стислого газу, який подорожчав майже вдвічі. Чергової хвилі підвищення вартості проїзду до кінця цього року і на початку наступного не очікується, запевнив керівник Департаменту.