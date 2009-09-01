Samsung запускає онлайн-магазин

Корейський виробник електронної техніки Samsung Elerctronics повідомив про те, що 14 вересня компанія відкриє власний брендовий онлайн-магазин мобільного програмного забезпечення для смартфонів Samsung.

Можливо, успіх американської Apple, яка вже давно і успішно продає програми та музику для своїх телефонів і плеєрів, надихнув корейців на створення аналогічного сервісу. В будь-якому випадку, Samsung підтримує ідею диверсифікації своїх грошових потоків, тому шукає альтернативні шляхи отримання доходів. Раніше новинка обмежено працювала в режимі бета-версії на території Кореї, а тепер сервіс буде доступним у звичайному режимі для користувачів Європи.

У заяві Samsung повідомляють, що сервіс відкриють у Великобританії, Франції та Італії, а до кінця року він запрацює ще в 30 станах Європи, зокрема і Росії. На даний момент в онлайн-магазині нараховується більше 300 додатків, але до кінця року компанія має намір розширити це число до 2000.

Нагадаємо, не так давно фінська Nokia оголосила старт відразу два своїх проектів: випуск власного нетбука Nokia Booklet 3G і запуск платіжної системи Nokia Money.

“Діло”