В Ужгороді на 23% подорожчала вода

13:31, 01 вересня 2009
Права споживачів
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В Ужгороді від сьогодні на 23% подорожчала вода.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор комунального підприємства «Ужгородводоканал» Юрій ОМЕЛЬЯНЕНКО.

За його словами, до цього часу за кубометр води жителі Ужгорода сплачували 4,84 грн., віднині — 5,95 грн. Фактично вода подорожчала на 23%.

Ю.ОМЕЛЬЯНЕНКО також повідомив, що підвищення тарифів відбувається по всій Україні, а не лише в Ужгороді, і це пов`язане насамперед зі зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, паливно-мастильні та інші матеріали.

«Так, зокрема, в останні місяці у 2-3 рази зросла вартість необхідних для очищення води хлору та коагулянту», — уточнив директор водоканалу.

За його словами, тарифи на послуги водопостачання та водовідведення затверджує виконком міської ради, а також Державна інспекція з контролю за цінами.

Після підвищення тарифів трохи збільшиться часовий графік водопостачання: водоканал подаватиме жителям Ужгорода воду на годину довше, ніж досі.

Ю.ОМЕЛЬЯНЕНКО сказав, що на сьогодні заборгованість населення перед підприємством складає 11 млн. грн.

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